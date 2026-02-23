成長が期待されるアフリカ市場の取り込みに、中国と「グローバル・サウス（新興・途上国）」のリーダー役を自任するインドが意欲を見せている。中国は今月、アフリカの５３か国からの輸入品への関税を５月に撤廃すると発表した一方、インドはアフリカへの輸出拡大の動きを強める。中印の動きは、アフリカとの経済関係の強化を目指す日本の戦略にも影響しそうだ。（南アフリカ東部ダーバン井戸田崇志、写真も）鉱物資源中国の