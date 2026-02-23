犬嫌いなワンコへの絶対NG行為3つ 犬嫌いな犬にやってはいけないNG行為は主に3つあります。ほかの犬への恐怖心を増幅させる可能性があるため、飼い主さん自身の行動に思い当たる点があれば今後注意しましょう。 ほかの犬が苦手になってしまう原因もチェックしながら、参考にしてみてください。 1.無理に挨拶させる 犬嫌いを克服させようと、無理にほかの犬に挨拶させるのは逆効果になり得ます。社会化期の経験不足が犬嫌いの