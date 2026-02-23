惜しくもメダルに届かなかった選手に称賛の声が届けられた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪に出場した日本代表チームは、金メダル5個、銀メダル7個、銅メダル12個で冬季五輪最多となる24個のメダルを獲得した。【写真】「皆さん輝いてました」…メダル届かずも健闘した選手たちをチェック表彰台で笑顔を見せた選手がいる一方で、健闘しながらメダル圏内に入れなかった選手もいるが、日本オリンピック委員会（JOC）の公式