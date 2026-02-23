日本人28人を含む185人が死亡したニュージーランド地震の発生から22日で15年が経ちました。石川県内の生徒を含め12人の留学生が犠牲となった富山外国語専門学校では追悼の集いが開かれました。追悼の集いには遺族や在校生らが参列し、地震が発生した日本時間の午前8時51分にあわせ黙祷を捧げました。2011年にニュージーランド・クライストチャーチ市で発生した地震では、ビルの倒壊などで日本人28人を含む185人が死亡。当時、留学