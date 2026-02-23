香港ジョッキークラブは23日、ジョアン・モレイラ（42＝ブラジル）に4月7日から今シーズン最終日の7月15日まで、キャスパー・ファウンズ厩舎の所属として騎手免許を交付すると発表した。健康診断および厩舎サイドとの契約が条件で、ファウンズ師の申請を香港ジョッキークラブが承認した。モレイラは13年にシンガポールから香港に移籍し、14/15、15/16、16/17、20/21シーズンと4度、香港リーディングを獲得した。12月の香港