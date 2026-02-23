ヤクルトの青柳は大きく曲がる球を効果的に使い、3回を無四球で1失点。同じく先発候補の山野も変化球が切れ、3回無失点と順調そうだ。広島で先発転向を目指す栗林は球の走りがいまひとつ。ルーキー平川が2安打と乗っている。