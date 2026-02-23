浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は最終日を迎えた。11R特別選抜戦に出走した森且行（52＝川口）はスタートに失敗。前輪を浮かせるロスで1角最後方。道中、1つポジションを上げての7着フィニッシュとなった。「いやー、まいった。浮いたよ。いちかばちかで、行く気満々だったんだけど浮く方に出てしまった」後輩からは「浮くまでは速かったですよ」との慰めの言葉が飛んだが、これには「ははは…」と苦笑い