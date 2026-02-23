「競輪記者コラム仕事・賭け事・独り言」ミラノ・コルティナ五輪では冬季五輪で過去最多のメダルを獲得した日本選手の活躍に心が躍る日々だった。私が取材をしている競輪では他競技からの転向組が活躍を見せている。プロ野球などメジャースポーツも多いが、ウインタースポーツからの転向組も多い。最も成功したのは武田豊樹（５２）＝茨城・８８期・Ｓ２。２００２年に行われたソルトレークシティー五輪にスピードスケー