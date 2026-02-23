ほめ上手になるにはどうすればいいか。明治大学文学部教授の齋藤孝さんは「YouTubeやテレビはほめ言葉の宝庫。人が何かをほめている言葉を大量に浴びて学習すると、ほめる際の目のつけどころがわかってくる」という――。※本稿は、齋藤 孝『ほめるは人のためならず』（辰巳出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Prykhodov※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Prykhodov■グルメ番組の食リポからほめ言葉を