糖質とうまく付き合い、疲れにくい体をつくるにはどうすればいいか。医師の溝口徹さんは「甘いものをほしがること自体が、栄養不足の典型的な症状の1つである。糖のコントロール＝『我慢』『つらい』と感じてしまう人は、甘いものを減らすというよりも、『しっかりおかずを食べる』と考えてみるといい」という――。※本稿は、溝口徹『「朝からダルい」は糖質が原因だった！』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iSt