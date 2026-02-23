メッツはオフに主力級の選手を次々と放出する大刷新に乗り出したが、その第１弾となったのがブランドン・ニモ外野手（３２）とレンジャースのマーカス・セミエン内野手（３５）とのトレードだった。メッツ一筋１０年の功労者でキャプテンシーもあっただけに本人もファンも大きなショックを受けた。編成本部長のデビッド・スターンズ氏からレンジャーズが自分に強い関心を示していること、メッツの守備強化の取り組みを聞いて納