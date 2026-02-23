【モデルプレス＝2026/02/23】NMB48の坂下真心が2月23日、自身のSNSを更新。同日参加した「大阪マラソン2026」にて、救急搬送されていたが、回復したことをつづった。【写真】フルマラソン完走の20歳NMBメンバー、美脚スラリのユニフォーム姿◆NMB48坂下真心、救急搬送から回復坂下は自身の公式X（旧Twitter）で「一夜明け、熱やしんどさは残っているものの水を飲めるくらいまで回復しました」と徐々に回復していることを報告。Ins