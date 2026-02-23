あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「横浜アリーナ」の略語は？「横浜アリーナ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字とカタカナ、あわせて3文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「横アリ」でした！横アリとは、神奈川県横浜市にある、メインアリーナの最大面積8,000平方メー