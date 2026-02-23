そろそろ新しい季節の香りが漂い始めてくる頃。そんな時だからこそ、読書をして心の中にも新しい風を吹かせてみては。おすすめの新刊4冊を紹介します。『カフェーの帰り道』嶋津輝／東京創元社／1870円大正から昭和にかけてのカフェー文化。カフェーには2種類あった。男性の接待が目的のカフェーと飲食メインの喫茶店だ。温厚な店主が営む上野のカフェー西行は後者。竹下夢二の絵にそっくりなタイ子、小説家志望のセイ、脊髄反