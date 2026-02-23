◇プロ野球・オープン戦 巨人3-0楽天(23日、沖縄・那覇)昨季ブレイクを見せ、今季のレギュラー奪取にも闘志を燃やす泉口友汰選手が、猛アピールを見せました。この日「6番・ショート」でスタメン出場した泉口選手。第2打席まで、2打席連続でレフトへヒットを放ちます。さらにこの回は、隙を逃さず見事な走塁も披露。けん制球が悪送球となると、一気に3塁まで進塁し、1アウト3塁とチャンスをつかみます。続く大城卓三選手は好機を生