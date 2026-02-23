「オープン戦、日本ハム５−２阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）日本ハムは開幕３戦目の先発が内定している達が４回１安打無失点。最速１５５キロの直球に変化球もさえ、６三振を奪った。打線は四回、西川が古巣復帰後実戦初アーチとなる右越えソロ。新外国人のカストロも来日初アーチとなる左越え２ランを放った。