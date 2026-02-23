カンボジアが今、国際的な特殊詐欺の一大拠点となっている。2024年には日本人の大量拘束が相次ぎ、その実態が明るみに出始めた。現地で詐欺組織の「部長」を務めた日本人男性への取材から、驚くべき組織の内実が浮かび上がる。紀実作家の安田峰俊氏が、その生々しい証言を語った。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】カンボジア“特殊詐欺集団”をまとめた「日本人部長」の告白――「日本で真面目に会社員ができる人であ