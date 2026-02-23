「オープン戦、日本ハム５−２阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）阪神は終始主導権を握られ、オープン戦初黒星を喫した。来日初登板となった先発のラグズデールは初回、テンポのいい投球で三者凡退の立ち上がり。ただ、二回に四球をきっかけにピンチを招くと、内野ゴロの間に１点を失い２回１失点だった。同じく来日初登板となったモレッタは六回に登板し、１回１奪三振無失点に抑えた。三回から登板した２年目の