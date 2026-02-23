アメリカ北東部に強烈な寒波が襲来し、60センチを超える積雪が予想されるニューヨーク市などは非常事態宣言を発令し注意を呼びかけています。【映像】強烈な寒波が襲来しているNYアメリカの国立気象局は22日、ニューヨーク州などアメリカ北東部に暴風雪警報などを出しました。この地域では視界が真っ白になるいわゆる「ホワイトアウト」の状態が続くとして、既に1万便以上の欠航が決まっています。マムダニ市長「まさに暴風雪