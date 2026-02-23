全日本プロレスは23日、大田区総合体育館で「エキサイトシリーズ2026」が行われた。右肩の負傷で欠場していた斉藤ブラザーズの弟・レイが大石真翔、セニョール斉藤、“ミスター斉藤”土井成樹と組んでオデッセイ、ザイオン、芦野祥太郎、潮崎豪組と8人タッグで復帰した。レイが先発しオデッセイと対戦。激しい肉弾戦で見せる。潮崎には逆水平チョップで応戦。両軍が入り乱れての混戦にもレイがザイオンをパワーボムで叩きつ