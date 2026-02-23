2月22日付の男子世界ランキングが発表された。≪かっこいい≫松山英樹のブラックパターがイケメンすぎる米国男子ツアー「ジェネシス招待」は、ツアー未勝利の26歳、ジェイコブ・ブリッジマン（米国）が初優勝を挙げ、ランキングは52位から20位へとアップした。同大会で28位フィニッシュとなった松山英樹は2ランクダウンの12位。連続トップ10入りが途切れた久常涼は、順位の変動はなく65位をキープした。日本勢3番手以下は、中島啓