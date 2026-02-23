Mリーグ公式レポーターで女流プロ雀士の木下遥（28）が8日までに自身のインスタグラムを更新。エレガントな黒ワンショルダードレス姿を投稿した。自身のインスタグラムで「急きょ買ったドレス昨日届いてた！」とつづり「黒で攻めます。左肩にリボン、右側がセクシーな感じ」とエレガントな黒ワンショルダードレス姿を投稿した。ネットでは「めっちゃ似合う」「美人」「素敵」などの声が上がった。木下は北海道出身。22年、