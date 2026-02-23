「オープン戦、巨人−楽天」（２３日、沖縄セルラースタジアム那覇）巨人のドラフト３位・山城京平投手が九回２死から緊急降板となった。それでもベンチで内海投手コーチと会話するシーンがあり、大事には至っていない模様だ。九回１死、佐藤を内角低めのスライダーで空振り三振に仕留めた直後、足がつったようなシーンがあった。これをベンチで見ていた内海投手コーチが慌ててマウンドへ。山城本人は笑みを浮かべていたが、