巨人は泉口が八回の適時打など3安打を放ち、正遊撃手定着へ健在ぶりを示した。新戦力のウィットリーは球威十分で、1回を三者凡退とした。楽天はドラフト1位新人の藤原が2回無失点と粘った。田中千は古巣相手に1回無失点。