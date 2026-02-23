◇「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合侍ジャパン―ソフトバンク（2026年2月23日サンマリン宮崎）3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは23日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）を行い、7回までソフトバンク投手陣の前に1安打に封じられている。前日の試合では佐藤輝、森下、坂本が3人で11打点を挙げるなど13―3で大勝。しかしこの日、侍打線は5回まで無安打。