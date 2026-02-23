「オープン戦、巨人３−０楽天」（２３日、沖縄セルラースタジアム那覇）巨人が２試合連続の完封勝利をマークした。先発の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手がオープン戦に初登板し、１回を三者凡退に抑えた。最速１５６キロをたたき出し、楽天から移籍のハワード、ＮＰＢ１年目のモタを含めた新助っ人トリオが抜群のＯＰ戦デビューを飾った。ウィットリーは先頭の佐藤にいきなり１５６キロを投じるなど直球で押し込ん