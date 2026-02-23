（資料写真）２２日午後１１時３５分ごろ、清川村煤ケ谷の県道で、オートバイが転倒し、運転していた東京都多摩市、地方公務員の男性（２４）が伊勢原市、高校３年の男子生徒（１８）のトラックと衝突した。男性は下半身などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。厚木署によると、現場は片側１車線。男性は転倒後、左カーブを対向車線にはみ出し、走行してきたトラックと衝突した。署が詳しい事故原因を調べている。