【モデルプレス＝2026/02/23】Snow Manの佐久間大介とNCT中本悠太が2月23日、都内で行われた映画「スペシャルズ」（3月6日公開）の公開直前イベントに、共演の椎名桔平、小沢仁志、羽楽、イベントMCを務めた音楽ユニット・軟式 globeのパークマンサーとともに出席。佐久間がメンバーから言われた言葉を明かした。【写真】スノ佐久間、背中につけたマイホルスター＆モデルガンをアピール◆佐久間大介主演「スペシャルズ」年齢も性格