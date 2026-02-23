岡山市人見絹枝スポーツ顕彰特別スポーツ栄誉賞受賞／前田凛 選手 23日、スポーツで優秀な成績を収めた岡山市ゆかりの選手らをたたえる「人見絹枝スポーツ顕彰」の表彰式が行われました。 2025年度は個人67人と9団体が受賞し、「特別スポーツ栄誉賞」に選ばれた柔道の前田凛選手が岡山市の大森市長から表彰状を受け取りました。 前田選手は2025年7月に開かれた「FISUワール