カマタマーレ讃岐 明治安田J2・J3百年構想リーグ WEST-A 第3節。前節、5失点で敗れたJ3カマタマーレは、J1からJ2に降格した新潟とホームで対戦しました。 カマタマーレは前半18分、新加入のフォワード、村上がペナルティーエリアの外からシュート。しかし相手キーパーの好セーブに防がれます。 10分後には森のクロスに村上が頭で合わせますが、キ