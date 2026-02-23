一日一斉おもてなし遍路道ウォーク 四国4県で1万人以上が四国霊場の遍路道を一斉に歩きました。 四国遍路の世界遺産登録を目指して2016年から行われている「一日一斉おもてなし遍路道ウォーク」です。 第75番札所の善通寺で出発式があり、香川県の池田知事や「一日四国運輸局長」に任命されたSTU48の信濃宙花さんらが出席しました。 2026年は過去最多の1万950人が申し込みました。全長約1200km