ドル円１５４．３５近辺、ユーロドル１．１８２５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は154.35近辺、ユーロドルは1.1825近辺で推移している。本日はトランプ関税に対する不透明感がテーマとなり、ドル売りが優勢になっている。ドル円はアジア朝方の155.07付近を高値に、アジア午前には154.00付近まで、ほぼ一方通行で下落した。午後に入ると下げ一服となっているが、154円台前半での取引にとどまって