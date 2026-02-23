◆全日本プロレス「エキサイトシリーズ２０２６」（２３日、大田区総合体育館）全日本プロレスは２３日、大田区総合体育館大会で「エキサイトシリーズ２０２６」を開催した。ＧＡＯＲＡＴＶチャンピオンシップで王者・関本大介が羆嵐と初防衛戦を行った。１・３後楽園ホールで芦野祥太郎を破り同王座を初奪取した関本。対する羆嵐は２・１沖縄・那覇大会で大森北斗と組んで綾部蓮＆タロースの世界タッグ挑戦に敗れ北斗軍を