◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２３日・ひなたサンマリンスタジアム）３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは、実戦２試合目となる壮行試合・ソフトバンク戦に臨んだ。３月開催のＷＢＣで初採用されるピッチクロックでは、高橋宏斗投手（中日）が侍投手陣では初めて違反を取られた。高橋は４回から３番手で登板した。４回は３者凡退に封じ、５回１死