歌舞伎俳優の中村米吉らが２３日、都内でトークライブを行った。東京・新橋演舞場３月公演「流白浪燦星（ルパン三世）碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）」（５〜２７日）とアニメ放送５５周年を記念したイベント。若手女形の筆頭格の米吉は「瀬織姫」というアニメには出てこないヒロインを演じる。あらすじによれば、流白浪燦星との運命的な出会いによって、今作の物語が展開していく重要人物だ。米吉はこの役について「峰