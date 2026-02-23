大規模火災が起きた大分市佐賀関で、仮住まいで暮らす被災者などが集まる交流会が開かれました。 この交流会は、火災により離れ離れで暮らすこととなった佐賀関の住民同士のつながりを維持しようと、大分市が企画したものです。1月に続いて2回目の開催となった22日は、95世帯の130人が集まり、お互いに近況を報告していました。 ◆女性「会わない人と会えるのでいいと思う」◆男性「みんなの元気な顔で癒される」 また、ステ