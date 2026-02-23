22日午前、大分県宇佐市で軽乗用車と大型バイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた35歳の男性が亡くなりました。 事故が起きたのは宇佐市山下の国道10号です。警察によりますと、22日午前9時半ごろ、中津市方面に向かう車線から反対車線に入ろうとUターンしていた軽乗用車と、同じ車線の右側を走行していた大型バイクが衝突しました。 事故現場 この事故でバイクを運転していた市内に住む会社員