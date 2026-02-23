アイドルグループ欅坂46（現・櫻坂46）元メンバーの今泉佑唯（27）が22日放送のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。ママとしての理想が高いことを明かした。今泉は2021年に元YouTuberのワタナベマホトとの結婚、妊娠を発表。24年3月に離婚が明らかとなった。離婚がよぎる瞬間について、「すぐ思っちゃう。ちりつもだとは思うんですけど、考え過ぎちゃう。妻としてしっかりしなきゃみたいなのを思い過ぎて。ダメかもし