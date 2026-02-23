フィギュアスケート・女子シングル銅メダルの中井亜美選手が閉会式を楽しみました。17歳の中井選手はオリンピック初出場となった今大会、トリプルアクセルを成功させるなど躍動。見事銅メダルを獲得しました。この日の閉会式前、「いろいろな国の選手や他の競技の選手がたくさんいるので、正直びっくりしているが楽しみ」と率直な気持ちを話していた中井選手。閉会式の行進には「ここに来たことに感謝したいし自分を誇らしく思って