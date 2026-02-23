2月24日（火）の『徹子の部屋』に、又吉直樹が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『火花』で芥川賞を受賞してから10年が過ぎ、大河ドラマ出演や舞台の脚本制作など、本業以外でも大忙しの又吉。ピースの相方・綾部祐二は「ハリウッドスターになる」という夢のため9年ほど前からアメリカで生活し、現地で結婚も果たした。そんな相方の近況を報告する。大阪で暮らす母は現在75歳。最近は実家に帰ると、母にいろいろ