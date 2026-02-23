ジュビロ磐田はJ２・J３百年構想リーグの第３節で、松本山雅FCに１−２で敗れた。ここまで３試合の勝点は、開幕戦のPK戦勝ちによる「２」のみで、現在EAST-Bの８位に沈んでいる。志垣良監督が就任して１年目の磐田にとって、本当の勝負は昇格を目ざす2026-27シーズンということになるが、ハーフシーズンの大会で優勝を狙う意味では、非常に厳しいスタートと言わざるを得ない。「結果と成長」を百年構想リーグのテーマに掲げ