ドイツから嬉しいニュースが飛び込んできたのが、日本の早朝だ。現地２月22日開催にされたブンデスリーガ23節のブレーメン戦（２−１）で、ザンクトパウリの日本代表MF藤田譲瑠チマが加入後初ゴールを決めたのだ。１−１で迎えた70分、ペナルティエリアでパスを受けると、巧みなトラップから右足を一閃。鮮やかにネットを揺らしてみせた。 決勝ゴールとなった24歳のブンデス初得点に、日本のファンは歓喜。インターネ