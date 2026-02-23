その差を肌で痛感したようだ。16位のトッテナムは現地２月22日、プレミアリーグ第27節で首位の宿敵アーセナルとホームで対戦。伝統のノースロンドン・ダービーであり、解任されたトーマス・フランクの後任、イゴール・トゥードル暫定監督の初陣として臨んだなか、１−４で完敗した。エベレチ・エゼに先制を許した直後の34分に、ランダル・コロ・ムアニの得点で追いついたものの、後半に３失点。結局、エゼとヴィクトル・ギェ