◇オープン戦阪神2―5日本ハム（2026年2月23日名護）阪神のラファエル・ドリス投手（37）が日本ハム戦とのオープン戦で打球が直撃するアクシデントが発生し、緊急降板となった。8回1死で日本ハムの代打・藤森が放った打球が、右手の小指付近を直撃。ドリスはすぐさま一塁へ送球し、投ゴロに封じ込めたが、トレーナーとともにベンチへ一旦下がり、そのまま投手交代となった。8回途中からは8番手で能登がマウンドへ上が