ミラノ・コルティナオリンピックが日本時間23日に閉幕しました。日本は過去最多の24個のメダル(金5、銀7、銅12)を獲得。10代の躍動も多く見られました。フィギュアスケート女子シングルに出場した17歳の中井亜美選手。初出場とは感じさせない圧巻の演技を披露。トリプルアクセルも着氷させるなど次世代のフィギュア界を引っ張る存在感をみせ銅メダルを獲得しました。スノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した19歳の深