◇オープン戦日本ハム―阪神（2026年2月23日名護）阪神の西純矢外野手（24）が日本ハム戦の9回に代打で出場。打者転向から初めての1軍実戦での打席だったが、実績のある日本ハム・田中に対して、初球を打って遊ゴロに倒れた。19年ドラフト1位入団の西純は、7年目の今季から打者転向で勝負をかける。育成契約からのスタートだったが、キャンプでは同じく野手転向を経験したOBの糸井嘉男氏臨時コーチの指導も受け、量をこ