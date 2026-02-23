東京スカイツリーはきのう、エレベーターが停止したことを受けて、きょうはエレベーターの総点検のため臨時休業になりました。【映像】東京スカイツリーを訪れた人らの様子森田レポート「臨時休業を知らずに多くの観光客が集まっていて、チケットカウンターは対応に追われています」きのう夜、東京スカイツリーの4階と天望デッキを結ぶエレベーター2基が途中で止まり、そのうち1基で20人が6時間近く閉じ込められる事故が発生し