シンガーソングライターの秦基博（45）が21日に放送されたニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲストとして生出演。よく「似ている」と言われるという著名人の名前を明かした。パーソナリティーを務めるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）、富澤たけし（51）と楽しくトーク。そのなかで、リスナーから秦について「“全ての野球選手を集めた顔”とよく言わ