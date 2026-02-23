宮内庁京都事務所は、京都御所（上京区）の若宮御殿「上段の間」の障壁画を報道陣に公開した。明治天皇が即位前に日常生活を送った御殿で、最も格式の高い部屋にあたる。３月２５〜２９日の春の特別公開「京都御所宮廷文化の紹介」で初めて展示される。２０日に公開された障壁画は「漢文蹕輦受言（ひつれんじゅげん）」で、様々な時代の皇帝らの逸話を集めた「帝鑑図説」がモチーフ。臣下の話をよく聞いたという前漢の文帝