俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）の第7話が23日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。【写真】上目遣いがヤバい…学生服姿の宮世琉弥第7話では、許豊凡演じる研修医のソン･リーハンがついに手術に参加。手術着姿の場面写真が初公開となった。今作で医療ドラマ初出演になる許は、もちろん研修医という役どころも初。そして手術シーンにも初挑戦す